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لأول مرة في تاريخ أمريكا.. ترامب يرسل مبعوثه إلى قطر قبل توليه الحكم

11:24 ص الأربعاء 08 يناير 2025

دونالد ترامب

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وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إرسال مبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

ومن المقرر أن يصل ويتكوف إلى الدوحة، اليوم الأربعاء، على أمل إحراز تقدم في صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، التي يقوم فيها رئيس منتخب بإرسال مبعوثه إلى دولة أخرى لمناقشة قضية محددة، وذلك رغم استمرار الإدارة الحالية في أداء مهامها.

وستيف ويتكوف هو المبعوث الأمريكي إلى منطقة الشرق الأوسط، عينه دونالد ترامب في أواخر نوفمبر الماضي مبعوثًا خاصًا إلى المنطقة.

وسيكون ويتكوف، بهذا التكليف، مسؤولًا عن ملف التفاوض بين إسرائيل وحماس، حيال اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى المرتقب والذي طال انتظاره، بعد مرور أكثر من عام على الحرب بين الطرفين.

ووجه الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب تهديده لحركة حماس، قائلًا "إذا لم يتم إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين بحلول وقت تولي منصبه (في 20 يناير الجاري)؛ فسيكون هناك جحيم".

دونالد ترامب قطر إسرائيل حماس
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