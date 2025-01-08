ترامب ينشر خريطة للولايات المتحدة "الجديدة" تضم كندا

القاهرة - مصراوي

لم يكتفي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بتصريحاته المثيرة للجدل بشأن "ضم كندا" للولايات المتحدة، بل نشر ترامب، اليوم الأربعاء، صورتين تظهران خريطة للولايات المتحدة وقد ضمت إليها كندا.

ونشر ترامب الخريطة في منشور على منصته "تروث سوشيال"، معلقًا على إحدى الصور، قائلًا: "أوه كندا".

وفي وقتٍ سابق، كان ترامب قد تعهد باستخدام "القوة الاقتصادية" ضد كندا بزيادة الرسوم الجمركية على الصادرات الكندية بنسبة 25%، والتي دعا لضمها إلى الأراضي الأمريكية، لتصبح "الولاية رقم 51".

وأشار ترامب في حديثه، إلى أن اندماج "كندا والولايات المتحدة سيكون خطوة إيجابية"، مضيفًا "تخيلوا ما سيبدو عليه الوضع عند التخلص من هذا الخط المرسوم بشكل مصطنع. وسيكون ذلك أيضًا أفضل كثيرًا على صعيد الأمن القومي".

ويأتي ذلك عقب إعلان رئيس الحكومة الكندي جاستن ترودو استقالته، وردًا على هذه التصريحات، أكد ترودو أن "كندا لن تكون أبدًا، على الإطلاق، جزءًا من الولايات المتحدة".