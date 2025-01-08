بعد زلزال التبت.. الصين تُسجل 515 هزة ارتدادية

(وكالات)

أعلن المركز الصيني لرصد الزلازل، اليوم الأربعاء، تسجيل 515 هزة ارتدادية عقب الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة التبت جنوب غربي الصين أمس الثلاثاء، وأسفر عن وفاة 126 شخصًا وإصابة 188 آخرين، في حين تتواصل الجهود للبحث عن ناجين وتقديم المساعدات للمتضررين.

وبحسب بيان صادر عن المركز، وقعت معظم الهزات بقوة أقل من 3 درجات، بينما رُصدت 27 هزة ارتدادية بقوة 3 درجات وما فوق، بما في ذلك 3 هزات تراوحت قوتها بين 4.0 و4.9 درجة.

وأشار الخبراء إلى أن أشد الهزات الارتدادية بلغت قوتها 4.4 درجة، وسُجلت على بُعد 18 كيلومترًا من مركز الزلزال الرئيسي، ما يزيد من مخاوف استمرار النشاط الزلزالي في المنطقة.

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر ف في إقليم تينجري بمقاطعة شيجادزه ضمن منطقة التبت ذاتية الحكم، وبلغ عمق الزلزال 10 كيلومترات، ما جعله شديد التأثير على البنية التحتية والسكان في المنطقة.

وفقًا لأحدث الإحصائيات، ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 126 قتيلًا، فيما يخضع 188 مصابًا لتلقي العلاج، وتعمل فرق الإغاثة على الوصول إلى المناطق المتضررة وسط صعوبات تضاريسية وزيادة خطر الانهيارات الأرضية الناجمة عن النشاط الزلزالي.

تواصل الحكومة الصينية إرسال فرق الإنقاذ والمساعدات الإنسانية إلى المنطقة، بما في ذلك الغذاء والمأوى للناجين، كما يحذر خبراء الزلازل من احتمال استمرار الهزات الارتدادية خلال الأيام المقبلة، داعين السكان إلى توخي الحذر والابتعاد عن المباني المتضررة.