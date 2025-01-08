قبيل تنصيب ترامب..هاريس في جولة دولية لتعزيز العلاقات الأمنية

(وكالات)

أعلن البيت الأبيض أن نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، ستبدأ اليوم الثلاثاء، جولة دولية تشمل سنغافورة، البحرين، وألمانيا، في الفترة من 13 إلى 17 يناير.

وتأتي هذه الجولة في إطار جهود إدارة بايدن لتعزيز الشراكات الدولية وتسليط الضوء على إنجازاتها قبل انتهاء الولاية.

وفقًا للبيان، ستلتقي هاريس بزعماء سنغافورة وتزور قاعدة شانجي البحرية في 15 يناير، حيث من المتوقع أن تناقش قضايا الأمن البحري والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وفي 16 يناير، ستتوجه إلى المنامة لعقد اجتماعات مع القادة البحرينيين، مما يشير إلى تركيز خاص على العلاقات الخليجية الأمريكية.

وتختتم الجولة في ألمانيا، حيث ستزور القاعدة العسكرية الأمريكية في سبانجداهليم في 17 يناير لتفقد العمليات العسكرية والتأكيد على التزام واشنطن بدعم حلفائها في أوروبا.

