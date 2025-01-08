فرنسا: عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا قد تُرفع سريعًا

وكالات



قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأربعاء، إن "عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا المتعلقة بالجوانب الإنسانية قد تُرفع سريعًا".



وأضاف بارو، أن هناك مناقشات جارية مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي بشأن إمكانية رفع عقوبات أخرى في حالة إحراز تقدم في مجالات من بينها حقوق المرأة وتحقيق الأمن في سوريا.



وزار وزير الخارجية الفرنسي بصحبة نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، الجمعة الماضية، العاصمة السورية دمشق، والتقيا قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.





