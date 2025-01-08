تايلاند تصدر مذكرة اعتقال بحق رجل يشتبه في أنه أطلق النار على نائب كمبودي سابق

بانكوك - (أ ب)

قالت الشرطة التايلاندية، اليوم الأربعاء، إنه قد صدرت مذكرة اعتقال بحق رجل يشتبه في أنه قتل بالرصاص سياسيا معارضا سابقا من كمبوديا، في منطقة سياحية شهيرة فى بانكوك.

وتم قتل ليم كيميا، النائب السابق عن "حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي" المنحل، بالرصاص بالقرب من معبد عند طريق خاوسان، مساء أمس الثلاثاء. وذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ومقرها نيويورك، أنه كان قد وصل للتو من كمبوديا إلى مكان الحادث بالحافلة مع زوجته.

وقال سيام بونسوم، قائد شرطة بانكوك، للصحفيين اليوم الأربعاء، إن التحقيق الأولي بشأن الحادث قادهم إلى الاعتقاد بأن الشخص المسلح تم الاستعانة به مقابل دفع المال له، للقيام بإطلاق النار، وأن شخصا آخر - تلاحقه الشرطة أيضا - ربما كان هو من دل المسلح على ليم كيميا.

ورفض سيام كشف المزيد من التفاصيل، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال مستمرا .