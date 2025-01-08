الجيش الإسرائيلي يستهدف عناصر حماس في خان يونس بقطاع غزة

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تنفيذ غارات ضد عناصر من حركة "حماس" في خان يونس بقطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "نفذ سلاح الجو الإسرائيلي وجهاز الأمن العام عدة غارات استخباراتية على عدد من الإرهابيين الذين شاركوا في مذبحة السابع من أكتوبر القاتلة في الأراضي الإسرائيلية في منطقة خان يونس"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف: "قبل الغارات، تم اتخاذ العديد من الخطوات للتخفيف من خطر إلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك استخدام الذخائر الدقيقة، والمراقبة الجوية، والاستخبارات الإضافية".

وأشار إلى أن "منظمة حماس الإرهابية تنتهك القانون الدولي بشكل منهجي، في حين تستغل البنية التحتية المدنية وسكان غزة كدروع بشرية للنشاط الإرهابي".

وأكد البيان أن "جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن العام سيواصلان العمل ضد إرهابيي حماس الذين شاركوا في مذبحة السابع من أكتوبر القاتلة".