وكالات

أسقطت الدفاعات الروسية، 32 مسيرة أوكرانية، أطلقتها قوات كييف ليلة الأربعاء على مناطق جنوب غربي البلاد الحدودية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "أسقطت دفاعاتنا 11 مسيرة في مقاطعة ساراتوف، و4 في مقاطعة كورسك و4 في مقاطعة روستوف، و3 في مقاطعة بريانسك، و3 فوق بيلجورد، و2 في إقليم كراسنودار، و1 في مقاطعة فولجوجراد، و4 في بحر آزوف".

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة، بمدى الصواريخ التي في حوزة النظام الأوكراني.