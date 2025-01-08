بنما ترد على تهديدات دونالد ترامب: سيادتنا ليست قابلة للتفاوض

وكالات

أكد وزير خارجية بنما خافيير مارتينيز-آشا، أن سيادة بلاده ليست قابلة للتفاوض، وذلك ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بإعادة السيادة على قناة بنما إلى الولايات المتحدة.

وقال الوزير، إن الرئيس خوسيه راوول مولينو سبق وأن أعلن أن السيادة على قناتنا ليست قابلة للتفاوض وهي جزء من تاريخنا النضالي، مشددا على أن القناة أعيدت إلى غير رجعة، وفقا لسكاي نيوز.

وكان مولينو استبعد أيضا إجراء محادثات مع ترامب بشأن إدارة قناة بنما، نافيا أي تدخل للصين في تشغيلها.

كما رفض مولينو إمكانية خفض الرسوم على السفن الأمريكية ردا على تهديد ترامب بالمطالبة باستعادة واشنطن السيطرة على الممر المائي الحيوي الذي يربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ.

وقال مولينو: "لا يوجد شيء نتحدث عنه"، مضيفا: "القناة بنمية وتنتمي إلى البنميين، ولا إمكانية لفتح أي نوع من المحادثات حول هذا الواقع الذي كلف البلاد دما وعرقا ودموعا".

يشار إلى أن قناة بنما افتتحت عام 1914، وأنشأتها الولايات المتحدة قبل أن تسلمها إلى بنما في 31 ديسمبر 1999 بموجب معاهدة وقعها عام 1977 الرئيس الأمريكي الراحل جيمي كارتر والزعيم القومي البنمي عمر توريخوس.