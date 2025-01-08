استشهاد 31 فلسطينيا في سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بقطاع غزة

وكالات

استشهد 31 فلسطينيا، ببينما أصيب آخرون في سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة ليل الثلاثاء، وفقا لسكاي نيوز.

واستشهد 6 مواطنين بينما أصيب آخرون، بعد منتصف ليل الثلاثاء، في قصف على مدينة غزة ووسط القطاع.

واستشهد 5 أشخاص، بينما أصيب آخرون في قصف على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف على مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأصيب 10 آخرون، بينهم 6 أطفال، جراء قصف على مخيم البريج.

وفي وقت سابق، قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين غرب مدينة خان يونس، جنوب القطاع، ما أدى لاستشهاد 5 أطفال، فيما استشهد مواطنان إثر استهداف الاحتلال مركبة في حي المنارة جنوب شرق المدينة، و3 مواطنين بينهم طفلان جراء استهداف منزل لعائلة محارب.

واستشهد 7 مواطنين بينما أصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في منطقة قيزان رشوان جنوب خان يونس".

وفي جباليا البلد، شمال القطاع، "استشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون إثر قصف الاحتلال منزلا لعائلة ريحان في شارع غزة القديم".