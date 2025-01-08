الحرس الثوري يجري مناورات للدفاع عن موقع نطنز النووي من هجوم معاد

وكالات

اعترضت منظومة "9 دی" الدفاعية في القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني، قنبلة خارقة للتحصینات أطلقتها مقاتلة خلال مناوارت الدفاع الجوي في نطنز الإيرانية.

وذكرت وكالة "إيسنا" الإيرانية، أن اعتراض "خارقة التحصينات" تم في المرحلة الأولی من مناورات "اقتدار الدفاع الجوي" المشترکة في مدینة نطنز، ونجحت القوات المسلحة في المرحلة الأولی من تدمیر الطائرات والصواریخ للعدو الوهمي.

وخلال هذه المناورة أيضا وضمن تمرین الدفاع الشامل عن موقع نطنز النووي، اشتبكت منظومات الدفاع الصاروخي التابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري مع 30 هدفا كانت تقترب، وفقا لروسيا اليوم.

وفي هذه المرحلة تم تفعيل منظومتي "درفول" و"Tor M1" قصيرتي المدى، اللتين تتمتعان بالقدرة على مواجهة الأهداف على ارتفاعات منخفضة، من أجل تدمير الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز، وتم تدمير الأهداف المعادية بنجاح.