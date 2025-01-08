"وصفهم بالمرتزقة".. رئيس فنزويلا: اعتقال أمريكيين اثنين ضمن 7 أجانب

وكالات

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الأربعاء، إن أمريكيين اثنين ضمن مجموعة من 7 أفراد وصفهم بالمرتزقة، اعتُقلا في بلاده الثلاثاء، وفقا لما ذكرته الغد.

ولم يقدم مادورو مزيدا من التفاصيل أو الأدلة تخص اعتقال المواطنين الأميركيين الذي قال إنهما على مستوى عال.

وأضاف نيكولاس مادورو: "ألقينا اليوم القبض على 7 جنود مرتزقة أجانب، من بينهم اثنان من الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يبدأ مادورو ولايته الثالثة يوم الجمعة، بعد الانتخابات المتنازع على نتائجها التي انعقدت في يوليو الماضي، وألمحت المعارضة خلالها إلى فوزها بأغلبية ساحقة.

وذكر مادورو، أن مجموعة المرتزقة تضم 2 من كولومبيا و3 من أوكرانيا.

وفي أعقاب مفاوضات لشهور بين كراكاس وواشنطن، أطلقت الحكومة الفنزويلية الشهر الماضي سراح عشرات السجناء من بينهم 10 من الولايات المتحدة، التي أفرجت عن حليف وثيق لماودرو وهو رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب.