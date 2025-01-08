قبل مراسم التشييع.. جثمان الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر يصل إلى الكونجرس

وكالات

وصل جثمان الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، إلى واشنطن، يوم الثلاثاء، إلى مبنى الكونجرس في إطار حداد لمدة 3 أيام قبل مراسم الجنازة في كاتدرائية واشنطن الوطنية يوم الخميس.

ووصل نعش كارتر ملفوفا بالعلم الأمريكي على عربة تجرها الخيول بعد موكب الجنازة الذي قطع شارع بنسلفانيا، وفقا لما ذكرته الغد.

وتبعه أفراد الأسرة سيرا على الأقدام، في إشارة إلى قطع كارتر الشارع راجلا خلال تنصيبه عام 1977.

وأدى طلاب من الأكاديمية البحرية الأمريكية التحية لضابط الغواصات السابق في البحرية.

وسيسجى جثمان الرئيس التاسع والثلاثين في القاعة المستديرة بمبنى الكونجرس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، إذ سيقدم أعضاء الكونجرس والجمهور تعازيهم.

وسينقل جثمانه في موكب من السيارات يوم الخميس من أجل مراسم الجنازة في كاتدرائية واشنطن الوطنية.

وستقام جنازة كارتر بينما يستعد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب لاستلام السلطة من الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وشددت السلطات الإجراءات الأمنية في واشنطن بأكثر من المعتاد وأحاطت مبنى الكونجرس بسياج يمتد لعدة كيلومترات قبل تنصيب ترامب في 20 يناير.

وتوفي كارتر في 29 ديسمبر، عن عمر ناهز 100 عاما، وهو ديمقراطي تولى الرئاسة لفترة واحدة من عامي 1977 إلى 1981.