القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل لن تنسحب من بعض المواقع في جنوب لبنان لسنوات طويلة

وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن هناك مواقع في جنوب لبنان لن تنسحب منها إسرائيل لسنوات طويلة، وذلك نقلا عن مسؤولين في الكابينت اليوم الأربعاء.

وهاجمت إسرائيل جنوب لبنان بريا في مطلع أكتوبر الماضي، بزعم القضاء على تهديدات حزب الله، واستمر القتال بينهما لقرابة شهرين وتم إعلان هدنة مدتها شهرين بدأت في السابع والعشرين من نوفمبر، لكن إسرائيل لم تلتزم بالهدنة وواصلت احتلالها لقرى وبلدات في الجنوب اللبناني وقصف المنازل وتفجيرها مرتكبة آلاف الخروقات للهدنة، وفقا للغد.

وأمس الثلاثاء، بدأ الجيش اللبناني الانتشار في بعض بلدات جنوب لبنان بالقطاعين الغربي والأوسط، وعلى رأس البلدات التي انتشر بها الجيش اللبناني رأس الناقورة وعلما الشعب، وطير حرفا، وبنت جبيل.

وقال زياد مكاري وزير الإعلام اللبناني، أمس الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب من ثلث المناطق التي توغل فيها بلبنان.

وأول أمس الإثنين، عبر المبعوث الأمريكي آموس هوكستين عن سعادته بانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع الغربي للبنان.

وقال هوكستين، إن عمليات الانسحاب ستستمر حتى خروج الجيش الإسرائيلي من لبنان بالكامل.

وجاءت تصريحات هوكستين خلال مؤتمر صحفي في لبنان عقب اجتماعات مع مسؤولين لبنانيين كبار.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على انتشار الجيش اللبناني في جنوب البلاد، حيث تعمل أيضًا اليونيفيل، وانسحاب القوات الإسرائيلية خلال 60 يومًا.

كما ينص على تراجع عناصر حزب الله إلى شمال نهر الليطاني "نحو 30 كلم شمال الحدود"، وتفكيك بنيته العسكرية في جنوب النهر.