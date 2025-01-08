مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر تحطم طائرة في أستراليا

وكالات

اعتبر 3 أشخاص في عداد المفقودين، وأصيب 3 آخرون بجروح خطيرة، إثر تحطم طائرة اليوم الأربعاء، قبالة جزيرة سياحية أسترالية، وفقا لسكاي نيوز.

وتم إنقاذ شخص واحد فقط من بين 7 أشخاص كانوا على متن طائرة "سيسنا 208 كارافان" من دون إصابات.

وتحطمت الطائرة أثناء إقلاعها من جزيرة روتنست ظهر الثلاثاء، حسبما أفادت الشرطة.

وأظهر مقطع فيديو أن الطائرة تعثرت في الإقلاع، قبل أن تترنح وتسقط في الماء من علو منخفض.

كانت الطائرة المملوكة لشركة "سوان ريفر سيبلينز" في طريق العودة إلى قاعدتها في بيرث، عاصمة ولاية أستراليا الغربية التي تبعد 30 كيلومترا إلى الشرق من جزيرة روتنست.

وقال مكتب التحقيق في سلامة النقل الأسترالي، الذي يحقق في الحوادث الجوية، إن المحققين المتخصصين سيُرسلون إلى موقع الحادث.