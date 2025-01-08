زعيم المعارضة الكندية: كندا لن تُصبح أبدًا الولاية رقم ..51 نحن دولة عظيمة ومستقلة

وكالات

أكد زعيم حزب المحافظين الكندي المعارض بيير بوليفر، أنه سيمنع انضمام بلاده إلى الولايات المتحدة ويضمن أمن حدودها في حال وصوله لمنصب رئيس الوزراء، مشددا على أن كندا دولة عظيمة ومستقلة.

وكتب بوليفر في حسابه على منصة "إكس": "لن تصبح كندا أبدا الولاية رقم 51، نقطة على السطر.. نحن دولة عظيمة ومستقلة"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف: "نحن أفضل صديق للولايات المتحدة، أنفقنا مليارات الدولارات وفقدنا مئات الأرواح لمساعدة الأمريكيين في الرد على هجمات القاعدة في 11 سبتمبر، نوفر لأمريكا طاقة عالية الجودة وموثوقة بمليارات الدولارات وبأسعار أقل من السوق، كما نشتري بمئات مليارات الدولارات شتى السلع الأمريكية".

وتابع: "سأقاتل من أجل كندا"، لافتا إلى أنه يعتزم ضمان الأمن الكامل لحدود كندا في المستقبل، مضيفا:"عندما أصبح رئيسا للوزراء، سنعيد بناء جيشنا ونستعيد السيطرة على الحدود.. سنستعيد السيطرة على القطب الشمالي لإبعاد روسيا والصين.

كما اتهم بويليفر رئيس الوزراء الحالي جاستين ترودو بالفشل في إيصال هذه الأمور الواضحة إلى الأمريكيين.

وتابع: "سنخفض الضرائب، ونقلص البيروقراطية، ونسرع الموافقة على مشاريع موارد ضخمة لإعادة الأجور والإنتاج إلى بلدنا.. بعبارة أخرى، سنضع كندا أولا".

وفي وقت سابق أعرب ترودو عن رفضه اقتراح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ضم كندا إلى الولايات المتحدة لتصبح الولاية رقم 51، مؤكدا أن هذا الطرح مستبعد تماما.