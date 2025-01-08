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بسكتة قلبية.. وفاة والدة مدير مستشفى "كمال عدوان" المعتقل لدى إسرائيل

02:51 ص الأربعاء 08 يناير 2025

حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان

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وكالات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، فجر اليوم الأربعاء، وفاة والدة مدير مستشفى "كمال عدوان" المعتقل لدى إسرائيل حسام أبو صفية، إثر سكتة قلبية ألمت بها، وفقا لروسيا اليوم.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي، اعتقل مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية في 27 ديسمبر الماضي، ومنذ ذلك الحين لم ترد أي معلومات عن سلامته أو حالته الصحية.

وقبل اعتقال أبو صفية بيوم واحد، اقتحم الجيش الإسرائيلي مستشفى "كمال عدوان" وأضرم النار فيه وأخرجه عن الخدمة، واعتقل أكثر من 350 شخصا كانوا بداخله، بينهم مديره الدكتور حسام أبو صفية الذي لقيت صورته وقتها بردائه الطبي، يقتاده الجنود مكبلا وسط الدمار، موجة استنكار عربية ودولية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه منذ اعتقال الدكتور حسام أبو صفية لم ترد أي معلومات عن سلامته أو حالته الصحية، ونواصل دعوتنا إسرائيل للإفراج عن أبو صفية.

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