الشرطة الأمريكية: مفجر سيارة تسلا أمام فندق ترامب استخدم الذكاء الاصطناعي في التخطيط

وكالات

أعلنت شرطة لاس فيجاس، أن الجندي الذي فجر شاحنة "تسلا سايبرتراك" خارج فندق ترامب في لاس فيجاس استخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي بما في ذلك "تشاب جى بى تى" للتخطيط للهجوم، وفقا لروسيا اليوم.

تأتي هذه التحديثات بعد ما يقرب من أسبوع من إطلاق الجندي الأمريكي الذي فجر شاحنة "سايبرتراك" ماثيو ليفلسبرجر، البالغ من العمر 37 عاما، النار على نفسه مباشرة قبل انفجار الشاحنة.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" في وقت سابق، أن ليفلسبرجر عانى بعد عودته من مهمة في أفغانستان من إرهاق نفسي شديد واعتبر حياته "جحيما".

وذكرت الوكالة نقلا عن صديقة سابقة للجندي كانت تعمل كممرضة في الجيش وتدعى أليشيا أريت، أن ماثيو ليفلسبرجر "اعترف لها في الفترة التي كان يواعدها فيها بأنه كان يشعر بآلام وبإرهاق شديدين"، مشيرة إلى أنها كانت أعراضا رئيسية لإصابة دماغية مرضية تعرض لها.