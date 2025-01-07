الإمارات ترفع الحظر المشروط على استخدام الأفراد للطائرات المسيرة

دبي - (د ب أ)

أعلنت الإمارات رفع الحظر المشروط لعودة عمليات استخدام الطائرات المسيرة للأفراد، بعد أن سُمح في وقت سابق للشركات والمؤسسات بممارسة هذا النشاط.

وقالت وزارة الداخلية بالإمارات إن قرار رفع الحظر يأتي بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات المعنية، ويأتي ضمن خطة تدريجية تضمن الالتزام باشتراطات السلامة وحماية المجتمع والأشخاص والممتلكات.

وأضافت الوزارة في بيان "دخل قرار رفع الحظر حيز التنفيذ، اعتباراً اليوم الثلاثاء، ويأتي وفق مراحل مدروسة تهدف إلى ضمان سلامة الأجواء، وفتح المجال أمام الأفراد بعد تقديم كافة أشكال الدعم والإرشادات لممارسة هذه الهواية بشكل آمن".

وأطلقت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات المنصة الوطنية الموحدة للطائرات المسيرة، وهي منصة تفاعلية تهدف إلى تسجيل وتنظيم العمليات، والتعريف باشتراطات استخدام هذه الطائرات.

وتوفر المنصة مركزاً موحداً لتسهيل الإجراءات على المستخدمين، من خلال إشراك جميع الجهات الحكومية في مكان واحد، وتُعد ركيزة لدعم التطوير والتحسين المستمر في قطاع الطائرات بدون طيار.