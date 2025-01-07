المملكة المتحدة تواجه مزيدًا من الإغلاق بسبب الأحوال الجوية

لندن - (أ ب)

اجتاحت فيضانات خطيرة أجزاء من إنجلترا وأغلقت ثلاثة مطارات مؤقتا اليوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يدوم هطول المطر والبرد ليوم آخر لتمتد فوضى السفر التي اجتاحت المملكة المتحدة منذ بداية العام.

وهطلت أمطار غزيرة على مساحات شاسعة من الجزء الأوسط من إنجلترا وصدر أكثر من 200 تحذير في مرحلة ما حيث فاضت الأنهار وواصلت غمر القرى والأراضي الزراعية.

وصدر تحذير شديد يشير إلى ظروف تهدد الحياة في نهر سور في ليسترشر، وأظهرت صور جوية المنازل في قرية بارو أبون سور وهي محاطة بالمياه الموحلة ووصل ارتفاع المياه إلى نوافذ إحدى السيارات.

وتم إغلاق عدة خطوط سكة حديدية وطرق كبرى بسبب هطول الأمطار والبرد.

وأمس الاثنين، قام رجال الإنقاذ بإجلاء أشخاص من منازل غمرتها مياه الفيضانات وسيارات متعطلة مع استمرار موجة البرد والرطوبة في تعطيل الحياة في أجزاء من المملكة المتحدة، فيما تشير التوقعات إلى استمرار موجة الطقس الشتوي.

وأغلقت مئات المدارس في اليوم الأول من الفصل الدراسي لعام 2025، وتوقفت القطارات وعانى الركاب من مشكلات بسبب إغلاق أجزاء من الطرق السريعة والرئيسية بسبب ارتفاع منسوب المياه والثلوج مما جعل القيادة تشكل خطرا، وفقا لوكالة أنباء أسوشيتد برس.

وتم إصدار تحذيرات من حدوث فيضانات في نحو 200 منطقة في إنجلترا بحلول عصر أمس الاثنين، وأغلقت العديد من خطوط القطارات أو شهدت تأخيرات بسبب مياه الفيضانات أو سقوط الأشجار على القضبان.

وقد تم تسجيل أبرد ليلة شهدتها المملكة المتحدة خلال فصل الشتاء وحتى الآن، في بحيرة لوتش جلاسكارنوتش الواقعة بين أولابول وإنفرنيس، حيث سجلت درجة حرارة بلغت 13.3 درجة مئوية تحت الصفر.