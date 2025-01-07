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إعلام عبري: واشنطن لا ترى سببًا لبقاء جيش الاحتلال في جنوب لبنان

10:56 م الثلاثاء 07 يناير 2025

جيش الاحتلال

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وكالات
قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلا عن مصدر، الثلاثاء، إن واشنطن لا ترى سببا لبقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان إذا واصل الجيش اللبناني انتشاره كما هو.
وكشفت مصادر للصحيفة العبرية، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتقد أن الجيش اللبناني سرع انتشاره جنوبا خاصة جنوب نهر الليطاني، لافتة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ أمس انسحابا من القطاع الغربي بسبب انتشار الجيش اللبناني بالمنطقة.
وأكد مصدر، أن الإدارة الأمريكية واللاعبين الإقليميين يعملون على تهيئة الظروف لمرحلة الانسحاب التالية، منوّها إلى أن إدارة بايدن نقلت رسالة لمسؤولين إسرائيليين تتعلق بتنفيذ الاتفاق مع لبنان.
وأوضح المصدر أن رسالة إدارة بايدن تفيد بأن من المهم ألا تظهر إسرائيل على أنها لا تفي بالتزاماتها.

جيش الاحتلال جنوب لبنان واشنطن
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