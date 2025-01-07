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"تحرير الأسرى على مراحل".. إعلام عبري: إسرائيل قدمت وثيقة للتفاوض لحماس

10:47 م الثلاثاء 07 يناير 2025

صفقة تبادل أسرى أرشيفية

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وكالات

نشرت هيئة البث العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، ما تضمنته الوثيقة التي قدمتها إسرائيل للتفاوض مع حركة حماس بشأن صفقة الأسرى، من تفاصيل.

وأشارت البث العبرية، إلى أن الوثيقة تتضمن مقترح الانسحاب من "محور نتساريم" والمساعدات الإنسانية وتحرير الأسرى على مراحل، لافتة إلى أن هدف الاتفاق هو إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وأوضحت البث العبرية، أنه في المقابل يُطلق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل وتتم استعادة الهدوء المستدام الذي سيؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وذكرت الوثيقة وفقا لما نشرته البث العبرية، أنه مقابل إطلاق الأسرى تنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة ويعاد إعمار القطاع.

انسحاب وإعادة إعمار وثيقة التفاوض الإسرائيلية وثيقة التفاوض المقدمة لحماس حماس صفقة الأسرى لانسحاب من محور نتساريم
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