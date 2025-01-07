المرصد السوري: اغتيال رئيس المبادرة الوطنية للمصالحة في سوريا

وكالات

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن رئيس المبادرة الوطنية للمصالحة في سوريا جابر عيسى، اغتيل برفقة شخصين آخرين شمالي غرب البلاد.

وذكر المركز، أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على عيسى وشخصين آخرين بشكل مباشر على طريق طرطوس –دمشق ، ما أدى إلى مقتلهم، في جريمة لا تزال دوافعها غامضة.

وينحدر عيسى من قرية "ضهر بطرو" بريف طرطوس.

وكان برفقة عيسى اثنان من كبار رجال الدين من الطائفة العلوية، حيث استهدفوا برصاص مباشر استهدف سيارة يستقلونها على طريق طرطوس – دمشق.

والضحايا هم، رئيس المبادرة الوطنية للمصالحة الشيخ جابر محمود عيسى، والشيخ هيثم معلا من قرية بقعو، والشيخ محمد وطفة، فيما لا تزال دوافع الحادثة غامضة حتى اللحظة.

وبلغ عدد الجرائم منذ سقوط النظام البائد في محافظات سورية متفرقة 108 جريمة راح ضحيتها 187 شخصاً هم: 174 رجل، 8 سيدة، 5 أطفال.

وتشهد المناطق السورية حالة من الفوضى والانفلات الأمني، والأعمال الانتقامية في ظل الفراغ الأمني.

وفي 24 ديسمبر، اغتال مسلحون مجهولون بالرصاص، 3 قضاة من الطائفة العلوية، كانوا يستقلون سيارة سياحية، عند مفرق الربيعة في ريف حماة الغربي، وتعد الحادثة بحق القضاة الأولى من نوعها بعد فرار بشار الأسد.