تركيا تهدد بشن هجوم على قوات "قسد" إذا لم تستجب لمطالبها

وكالات

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم (الثلاثاء)، إن تركيا ستشن هجوما عبر الحدود في شمال شرق سوريا ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية إذا لم تلب الجماعة مطالب أنقرة، مضيفا أنه يتعين على الإدارة السورية الجديدة التعامل مع هذه القضية.

وتصنّف تركيا "وحدات حماية الشعب"، التي تقود "قوات سوريا الديمقراطية" المتحالفة مع الولايات المتحدة، منظمة إرهابية مرتبطة بالمسلحين الأكراد الذين يشنون تمردا منذ عقود ضد الدولة التركية.

ونفّذت عدة عمليات توغل ضد الجماعة في السابق.

وفي حديثه لقناة "سي إن إن تورك"، قال فيدان أيضا إن الرئيس رجب طيب إردوغان أصدر أوامر للجنود الأتراك بتولي إدارة السجون والمعسكرات في شمال شرق سوريا التي يُحتجز فيها أعضاء تنظيم "داعش" المتشدد - والتي تديرها حاليا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) - إذا كانت الإدارة السورية الجديدة غير قادرة على القيام بذلك.