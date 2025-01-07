لبنان يعلن عن زيارة مرتقبة برئاسة ميقاتي إلى سوريا

بيروت - (د ب أ)

أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد مكاري، بعد انتهاء جلسة لمجلس الوزراء عقدت بعد ظهر اليوم الثلاثاء، عن زيارة قريبة إلى سوريا برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وقال الوزير مكاري خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، رداً على سؤال "ستكون هناك زيارة قريبة إلى سوريا برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ولكن الموعد لم يحدد بعد".

ونقل مكاري عن ميقاتي قوله في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء إنه "جرى اتصال بيني وبين قائد إدارة العمليات في سوريا أحمد الشرع وأكدت خلال الاتصال العلاقة الأخوية والندية بين الدولتين الشقيقتين، مع الحرص على توطيد العلاقات مع محيطنا العربي بشكل عام ومع سوريا بشكل خاص".

وأضاف ميقاتي "اتفقت مع الشرع على دوام التواصل والتعاون لما فيه خير بلدينا ومستقبل المنطقة" بحسب مكاري .

وتابع مكاري أنه فيما يتعلق بموضوع اتفاق وقف إطلاق النار، قال ميقاتي "نحن على مسافة عشرين يوماً من فترة الستين يوما التي نص عليها اتفاق الترتيبات القاضي بانسحاب العدو الاسرائيلي وتعزيز انتشار الجيش".

وذكر ميقاتي "بالأمس عقدنا لقاء مع المندوب الأمريكي ورئيس اللجنة الذي شارك في اجتماع الناقورة، وأكد لي أنه خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة سيحصل انسحاب إسرائيلي كامل من كل المناطق التي توغل فيها العدو الاسرائيلي ، كما أن آلية العمل استغرقت وقتا، لكن في الأسبوع الأخير حصل تسريع في العملية، وانسحب الجيش الاسرائيلي من ثلث الأراضي التي توغل فيها، أي من كل القطاع الغربي، وبقي هناك عمل للانسحاب من القطاعين الشرقي والأوسط".

وأضاف "من جهتنا أكدنا التقيد والتطبيق الحرفي والتام لمدرجات القرار 1701 بكامل بنوده، وإلزام العدو الاسرائيلي بدقة وصراحة بتنفيذه الفوري والناجز، بعيداً عن المناورات واختلاق الحجج للتهرب من التنفيذ واختراع السيناريوهات التي تهدد الهدنة من جديد، إنها مسؤولية لجنة المراقبة الدولية التي نعوّل عليها لتحقيق مراحل اتفاق وقف إطلاق النار والانتهاء من حالة الحرب".

وجدّد ميقاتي "الإصرار على وجوب انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت، وتلبية دعوة رئيس المجلس النيابي لجلسة الانتخاب، وأن يكون للبنان رئيس في التاسع من الشهر الجاري، فتنتهي أزمة الشغور وننتقل إلى إعادة ترتيب السلطات من جديد".

ورداً على سؤال عن ملف الموقوف عبد الرحمن القرضاوي قال الوزير مكاري "طرح الموضوع من خارج جدول الأعمال وسيتم ترحيله إلى الإمارات العربية المتحدة".

يذكر أنه كان تمّ توقيف الناشط المصري المعارض المطلوب في مصر والإمارات عبد الرحمن القرضاوي، في لبنان، في 28 ديسمبر الماضي فور عودته من سوريا، بموجب بلاغ من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).