ردًا على تصريحات ترامب.. كندا: لن نخضع أبدًا في وجه التهديدات
وكالات
قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، اليوم الثلاثاء، إن تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن كندا تظهر افتقارًا تامًّا لفهم ما يجعل كندا دولة قوية.
وأكدت جولي في تعليقها على تصريحات ترامب، أن كندا لن تخضع أبدًا في وجه التهديدات، موضحة أن اقتصاد بلادها متين وشعبها قوي ولن تتراجع أبدا في مواجهة التهديدات.
وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في بيان صحفي، إن الولايات المتحدة قد تستخدم القوة الاقتصادية مع كندا، مشيرا إلى أن "الحدود مع كندا رُسمت بشكل مصطنع".
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