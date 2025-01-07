ردًا على تصريحات ترامب.. كندا: لن نخضع أبدًا في وجه التهديدات

وكالات

‏قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، اليوم الثلاثاء، إن تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن كندا تظهر افتقارًا تامًّا لفهم ما يجعل كندا دولة قوية.

‏ وأكدت جولي في تعليقها على تصريحات ترامب، أن كندا لن تخضع أبدًا في وجه التهديدات، موضحة أن اقتصاد بلادها متين وشعبها قوي ولن تتراجع أبدا في مواجهة التهديدات.

‏وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في بيان صحفي، إن الولايات المتحدة قد تستخدم القوة الاقتصادية مع كندا، مشيرا إلى أن ‏"الحدود مع كندا رُسمت بشكل مصطنع".