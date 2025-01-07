"تهديد وتحذير".. رسائل ترامب للعالم قبل 13 يومًا من تنصيبه

القاهرة- مصراوي

قبل نحو 13 يومًا من تنصيبه كرئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، ألقى الرئيس المنتخب دونالد ترامب كلمة في مار إيه لاغو، يوم الثلاثاء، بعد يوم من مصادقة الكونجرس على فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وناقش ترامب مجموعة متنوعة من المواضيع، منها انتقاد تسليح العدالة والحفر البحري، وأزمته بشأن خليج المكسيك وقناة بنما إضافة إلى تطرقه لما يحدث في سوريا وحديثه عن دور تركيا.

وانتقد ترامب "تسليح العدالة" من قبل الديمقراطيين وهاجم المستشار الخاص جاك سميث، واصفًا إياه بـ"الشخص المختل عقليًا". كما أعرب عن استيائه من القاضي خوان ميرشان وطريقة تعامله مع قضية الأموال السرية. لكنه أشاد بقرار القاضية إيلين كانون بمنع الإفراج العلني عن التقرير النهائي لتحقيقات جاك سميث.

أما بالنسبة لقضية الحفر البحري، وعد ترامب بمحاولة التراجع عن الإجراء الذي اتخذه الرئيس جو بايدن بحظر دائم لتطوير النفط والغاز البحري في أجزاء من المحيطين الأطلسي والهادئ. وقال إن هذا الإجراء "سيتم التراجع عنه على الفور".

وأشار ترامب إلى أنه يفضل مشروع قانون شامل، لكنه منفتح على تقسيم الأولويات بين تشريعات مختلفة إذا كان ذلك سيعجّل من تمريرها. لكنه حذر من أن خفض الأسعار، كما وعد خلال حملته الانتخابية، سيكون "مهمة صعبة للغاية"، لكنه أكد عزمه تحقيق "تخفيضات كبيرة".

وخلال كلمته، كرر ترامب انتقاده لقرار الرئيس الأسبق جيمي كارتر تسليم السيطرة على قناة بنما إلى بنما. كما أنه لم يستبعد استخدام القوة العسكرية لاستعادة السيطرة على قناة بنما وجرينلاند في الدنمارك، وهما منطقتان أبدى اهتمامه بهما منذ فترة طويلة.

وصرح ترامب أيضًا برغبته في إعادة تسمية خليج المكسيك ليصبح "خليج أمريكا". إضافة إلى أنه جدد دعوته للمكسيك للمساعدة في وقف الهجرة غير الشرعية عبر الحدود، وتعهد بفرض رسوم جمركية على المكسيك لتحقيق هذا الهدف.

علق ترامب أيضًا خلال الكلمة، على استقالة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم الإثنين، مشيرًا إلى أنه شجع لاعب ومدرب دوري الهوكي الوطني السابق، واين جريتسكي، على الترشح للمنصب.

وتطرق ترامب خلال كلمته إلى حرب روسيا وأوكرانيا والتي وصفها بأنها "معقدة للغاية" وتوقع تصعيدها. كما حذر مرة ثانية من أن عدم إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة بحلول موعد تنصيبه سيؤدي إلى "اندلاع الجحيم" في الشرق الأوسط.

وخلال كلمته أيضًا، قال ترامب إن ماحدث في سوريا، هو أن إيران ضعفت، وروسيا ضعفت، وقامت تركيا بإرسال القوات المدعومة منهم، واستولوا على السلطة، متابعا: "أردوغان يحترمني، وأنا احترمه، ولم يهاجم الأكراد في سوريا بعد أن طلب منه عدم القيام بذلك".

وأشار ترامب في حديثه إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إنه يتعين على دول حلف شمال الأطلسي"ناتو" يجب أن تنفق خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، بارتفاع عن النسبة المستهدفة الحالية والبالغة 2 بالمئة.