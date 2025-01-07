البث العبرية: جيش الاحتلال يستعد للبقاء لفترة طويلة في غزة

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد للبقاء لفترة طويلة في قطاع غزة، لافتة إلى أن اللواء 401 مدرع خرج من غزة بعد بقائه فيها مدة سنة وثلاثة شهور وسيحل مكانه اللواء 188.

وأشارت البث العبرية، إلى أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هارتسي هاليفي دخل إلى جباليا شمالي غزة اليوم؛ ليشد من أزر الجنود الإسرائيليين بعد الحادثة التي قتل فيها 3 جنود إسرائيليين في بيت حانون.

وفي سياق منفصل، قالت القناة 12 العبرية، إنه يتبقى 20 يوما من مهلة وقف إطلاق النار جنوبي لبنان ولكن إسرائيل تفترض أن جيشها سيظل في بعض المواقع لمدة شهور وسنوات.