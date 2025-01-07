أمريكا.. منع إصدار تقرير المستشار الخاص بشأن قضايا ترامب

واشنطن - (أ ب)

منعت قاضية أمريكية مؤقتا إصدار تقرير جاك سميث المستشار الخاص بشأن قضايا الرئيس المنتخب دونالد ترامب بينما تنظر محكمة الاستئناف في الطعن.

وأصدرت القاضية بالمحكمة الإقليمية آيلين كانون الحكم اليوم الثلاثاء، في الصباح التالي لطلب طارئ من محاميي الدفاع لإثناء وزارة العدل عن نشر التقرير، وهي الخطوة التي قال سميث إنها يمكن أن تأتي يوم الجمعة المقبل.

وتدرس الأمر الدائرة 11 لمحكمة الاستئناف المتنقلة في أتلانتا بولاية جورجيا.