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فايننشال تايمز: ألمانيا تسعى لإقناع الاتحاد الأوروبي بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا

08:44 م الثلاثاء 07 يناير 2025

ألمانيا

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وكالات

قالت وكالة "فايننشال تايمز" البريطانية نقلا عن مصدرين، اليوم الثلاثاء، إن ألمانيا تقود حملة لدفع الاتحاد الأوروبي لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة أصدرت رخصة عامة مرتبطة بسوريا، موضحة أن الرخصة تسمح بإجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية السورية وبعض معاملات الطاقة.

وأشارت الخزانة الأمريكية، إلى أن الترخيص يجيز تحويل الأموال الشخصية إلى سوريا بما في ذلك عبر البنك المركزي.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستعلن اليوم تخفيف قيود المساعدات لسوريا بهدف دعم الحكومة الجديدة.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على ضمانات بأن سوريا لن تتراجع عن وعودها بحماية حقوق النساء والأقليات الدينية والعرقية.

وأكدت الصحيفة، أن الخطوة المحدودة ستسمح لوزارة الخزانة الأمريكية بإصدار استثناءات للمنظمات الإنسانية والشركات التي تقدم خدمات أساسية مثل المياه والكهرباء والإمدادات الإنسانية.

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