الأمم المتحدة تدعو الدول إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا

وكالات

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الثلاثاء، إن الاحتياجات الإنسانية في سوريا ضخمة ومن واجب المجتمع الدولي أن يفعل كل ما في وسعه لدعم الشعب السوري.

وأشار دوجاريك، إلى أن الأمم المتحدة تشجع البلدان التي فرضت عقوبات على سوريا إبان حكم السلطات السابقة على إعادة النظر فيها، مؤكدا أن تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا خطوة مرحب بها.

وذكرت وكالة "فايننشال تايمز" البريطانية نقلا عن مصدرين، أن ألمانيا تقود حملة لدفع الاتحاد الأوروبي لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة أصدرت رخصة عامة مرتبطة بسوريا، موضحة أن الرخصة تسمح بإجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية السورية وبعض معاملات الطاقة.

ولفتت الخزانة الأمريكية، إلى أن الترخيص يجيز تحويل الأموال الشخصية إلى سوريا بما في ذلك عبر البنك المركزي.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستعلن اليوم تخفيف قيود المساعدات لسوريا بهدف دعم الحكومة الجديدة.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على ضمانات بأن سوريا لن تتراجع عن وعودها بحماية حقوق النساء والأقليات الدينية والعرقية.

وأكدت الصحيفة، أن الخطوة المحدودة ستسمح لوزارة الخزانة الأمريكية بإصدار استثناءات للمنظمات الإنسانية والشركات التي تقدم خدمات أساسية مثل المياه والكهرباء والإمدادات الإنسانية.