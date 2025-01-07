مبعوث ترامب للشرق الأوسط: خطوط ترامب الحمراء هي ما يدفع مفاوضات الأسرى

وكالات

قال مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، اليوم الثلاثاء، إن حماس وإسرائيل تقومان بعمل جيد في العاصمة القطرية الدوحة بشأن محادثات الأسرى بغزة، مشيرا إلى أنه سيتوجه للعاصمة القطرية غدا.

وأوضح ويتكوف أنه يعتقد أن الرئيس ترمب ومكانته والخطوط الحمراء التي وضعها هي ما يدفع هذه المفاوضات.

من جانبه، أكد ممثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في لبنان أحمد عبد الهادي، اليوم الثلاثاء، أن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة مع إسرائيل "جدية أكثر من أي فترة سابقة"، مشيرًا إلى أنه تم مناقشة وحل كافة القضايا العالقة.

وأضاف أن حركة حماس قد أبدت مرونة عالية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك حرصًا منها على وقف المجازر بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد عبد الهادي على أن "الكرة الآن في ملعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو" لتمرير صفقة التبادل.

وفي وقتٍ سابق، كانت وكالة "رويترز" الأمريكية قد نقلت عن مصادر قولها، إن حركة حماس قدمت قائمة تضم 34 أسيرًا لإسرائيل، الذين من المفترض أن يتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من صفقة التبادل حال إتمامها.