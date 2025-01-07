الكرة في ملعب نتنياهو.. آخر تطورات صفقة غزة بين حماس وإسرائيل

كتبت:- سهر عبد الرحيم

في ظل الحديث عن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تتبادل الاتهامات بين الطرفين بشأن وضع شروطًا جديدة تعرقل التوصل لاتفاق.

ومن جانبه، أكد ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي، اليوم الثلاثاء، أن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة مع إسرائيل "جدية أكثر من أي فترة سابقة"، مشيرًا إلى أنه تم مناقشة وحل كافة القضايا العالقة.

وأضاف أن حماس قد أبدت "مرونة عالية" لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك حرصًا منها على وقف المجازر بحق الشعب الفلسطيني.

وذكر عبد الهادي أن "الكرة الآن في ملعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو" لتمرير صفقة التبادل.

وفي السياق ذاته، قالت هيئة البث العبرية، أمس الإثنين، إن هناك تقدمًا في محادثات صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وذكرت البث العبرية، أن إسرائيل وحماس تناقشان عدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل الأسرى المرضى والمصابين.

وأمس الإثنين، أطلع مسؤول كبير في حماس قناة "بي بي سي" على قائمة تضم 34 أسيرًا تقول الحركة إنها مستعدة للإفراج عنهم في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل مع إسرائيل.

لكن لم تكشف القائمة التي قدمتها حركة حماس ما إذا كان هؤلاء الأسرى أحياء أم أموات، ولا يُعرف حتى الآن عدد الأسرى الذين ما زالوا على قيد الحياة لدى الحركة في قطاع غزة.

ومن جانبه، نفى مكتب رئيس الوزراء، أول أمس الأحد، تقديم حماس للقائمة التي تشمل 34 أسيرًا إلى تل أبيب، إذ قال إن الحركة لم تقدم حتى الآن قائمة بأسماء الأسرى خلال المفاوضات الجارية.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء أمس الإثنين، بأن تل أبيب أجلت سفر رئيس جهاز الموساد ديفيد برنياع، إلى العاصمة القطرية الدوحة لاستكمال المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس بشأن صفقة تبادل أسرى، ولكنها لم تحدد أسباب هذا التأجيل.

وتشير وسائل إعلام عبرية، إلى أن المناقشات الداخلية في إسرائيل حول الملفات العالقة في المفاوضات مستمرة، بما في ذلك إصرار تل أبيب على الحصول على قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الذين ما زالوا على قيد الحياة في قطاع غزة.

وتواصل عائلات الأسرى الإسرائيليين ممارسة الضغط على الحكومة لإبرام صفقة شاملة، إذ أغلقت عائلات الأسرى، اليوم الثلاثاء، الشارع المؤدي إلى مقر وزارة الدفاع بتل أبيب.

ودعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، أمس الإثنين، الحكومة لإبرام صفقة تبادل مع حماس لإطلاق سراحهم جميعًا ودفعة واحدة، مشيرة إلى أن الحكومة لا تملك الحق الأخلاقي في اختيار أي من الأسرى الذين سيفرج عنهم.

وفي السياق ذاته، جدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تهديده لحركة حماس، قائلًا في تصريح له، أمس الإثنين، إنه "إذا لم يتم إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين بحلول وقت تولي منصبه؛ فسيكون هناك جحيم، ويجب إطلاق سراحهم الآن".

وأضاف "أنا أفضل صديق لإسرائيل على الإطلاق وحققت لها الكثير بما في ذلك الاعتراف بالقدس عاصمة لها"، مؤكدًا أنه يدعم إسرائيل فهذا واضحًا للجميع.

وفي وقتٍ سابق من ديسمبر الماضي، كان ترامب قد وجه تحذيرًا لحركة حماس خلال مؤتمر صحفي في منتجع مار إيه لاجو بولاية فلوريدا، إذ شدد حينها على أنه إذا لم يعد الأسرى إلى منازلهم بحلول 20 يناير 2025 (يوم حفل التنصيب) "ستفتح أبواب الجحيم".

وخلال عملية (طوفان الأقصى) التي شنتها حماس على إسرائيل في الـ7 من أكتوبر 2023، استطاعت الحركة أسر نحو 250 أسيرًا مات معظمهم نتيجة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.