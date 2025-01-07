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ترامب يهدد بتحرك عسكري للاستيلاء على قناة بنما وجرينلاند

07:25 م الثلاثاء 07 يناير 2025

دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الإمارات ستستثمر نحو‏ 20 مليار دولار في مراكز بيانات أمريكية.

‏وأشار ترامب، إلى أنه ينوي تغير اسم "خليج المكسيك"، وهو بحر يفصل بين حدود ثلاث دول وهي الولايات المتحدة والمكسيك وكوبا، إلى "خليج أمريكا".

‏وأكد ترامب، أن إدارته التي ستتسلم مهامها رسميا في 20 يناير الجاري، ستفرض رسوما جمركية قاسية على المكسيك وكندا.

‏ وفي سياق منفصل، أوضح ترامب أنه لا يستبعد أي تحرك عسكري بشأن قناة بنما التجارية وإقليم جرينلاند الذي يتبع الدنمارك.

‏وكشف ترامب عن نيته بإصدار عفو فيا يتعلق بهجوم الكابيتول "الكونجرس الأمريكي" عام 2021.

دونالد ترامب رسوم جمركية على المكسيك وكندا الاستيلاء على قناة بنما وجرينلاند ترامب يهدد بتحرك عسكري
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