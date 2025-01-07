ترامب يهدد بتحرك عسكري للاستيلاء على قناة بنما وجرينلاند
وكالات
قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الإمارات ستستثمر نحو 20 مليار دولار في مراكز بيانات أمريكية.
وأشار ترامب، إلى أنه ينوي تغير اسم "خليج المكسيك"، وهو بحر يفصل بين حدود ثلاث دول وهي الولايات المتحدة والمكسيك وكوبا، إلى "خليج أمريكا".
وأكد ترامب، أن إدارته التي ستتسلم مهامها رسميا في 20 يناير الجاري، ستفرض رسوما جمركية قاسية على المكسيك وكندا.
وفي سياق منفصل، أوضح ترامب أنه لا يستبعد أي تحرك عسكري بشأن قناة بنما التجارية وإقليم جرينلاند الذي يتبع الدنمارك.
وكشف ترامب عن نيته بإصدار عفو فيا يتعلق بهجوم الكابيتول "الكونجرس الأمريكي" عام 2021.
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