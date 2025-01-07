أردوغان: سوريا بحاجة لاستراتيجيات طويلة المدى للإصلاح وسنقوم بما يجب لدعم جارتنا

وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم اللاثاء، إنه لا بد للدول والمنظمات أن تتعاون مع سوريا بشكل كامل من أجل نهوضها، مؤكدا أن بلاده ستدعم السوريين سياسيا واقتصاديا ومن يريد منهم العودة لبلادهم سيعودون بطريقة محترمة.

وأوضح أردوغان، أن سوريا بحاجة لاستراتيجيات طويلة المدى للإصلاح، مشددا على أن أنقرة ستقوم بما يجب لدعم جارتها.

وأكد أردوغان، على أنه لا مكان للإرهاب في تركيا أو في هذه المنطقة وستواصل العمل للقضاء عليه، مضيفا "حصلنا على فرصة تاريخية للقضاء على الإرهاب تماما مع الثورة السورية".