لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

أردوغان: سوريا بحاجة لاستراتيجيات طويلة المدى للإصلاح وسنقوم بما يجب لدعم جارتنا

07:24 م الثلاثاء 07 يناير 2025

رجب طيب أردوغان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم اللاثاء، إنه لا بد للدول والمنظمات أن تتعاون مع سوريا بشكل كامل من أجل نهوضها، مؤكدا أن بلاده ستدعم السوريين سياسيا واقتصاديا ومن يريد منهم العودة لبلادهم سيعودون بطريقة محترمة.

وأوضح أردوغان، أن سوريا بحاجة لاستراتيجيات طويلة المدى للإصلاح، مشددا على أن أنقرة ستقوم بما يجب لدعم جارتها.

وأكد أردوغان، على أنه لا مكان للإرهاب في تركيا أو في هذه المنطقة وستواصل العمل للقضاء عليه، مضيفا "حصلنا على فرصة تاريخية للقضاء على الإرهاب تماما مع الثورة السورية".

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سوريا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ترامب يهدد بتحرك عسكري للاستيلاء على قناة بنما وجرينلاند

إعلان

إعلان

المصريون اقترضوا 47.45 مليار تمويلا استهلاكيا في 10 أشهر.. أين صرفوها؟
زيادة الإيجار القديم 15% مارس المقبل.. وإخلاء هذه الوحدات في 2027