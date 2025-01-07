ترامب يعلن رغبته في تغيير اسم خليج المكسيك

القاهرة- مصراوي

أثار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب جدلًا جديدًا بتصريحاته الأخيرة خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الثلاثاء في بالم بيتش، فلوريدا. حيث أعلن ترامب عن رغبته في تغيير اسم خليج المكسيك إلى اسم "أكثر أمريكية".

وقال ترامب خلال المؤتمر: "لدينا الكثير من الأشياء العظيمة هنا في أمريكا، لكن لماذا ما زلنا نستخدم اسمًا مثل خليج المكسيك؟ يجب أن نفكر في اسم جديد يعكس هويتنا الأمريكية".

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إلى نوك عاصمة جرينلاند في زيارة خاصة، الثلاثاء، بعدما عبر والده مراراً عن اهتمامه بالسيطرة على الجزيرة القطبية الشمالية الغنية بالموارد.

ووصل ترامب الابن على متن طائرة والده الخاصة "ترامب فورس وان" حوالي الساعة 12:50 بتوقيت جرينتش، وفقاً لبث من مطار نوك ومواقع تتبع الرحلات الجوية.

وقال مسؤول محلي، إن الزيارة إلى نوك التي تغطيها الثلوج من المتوقع أن تستمر من أربع إلى 5 ساعات، ولم يتم تحديد أي اجتماعات مع مسؤولين حكوميين.

" نجل الرئيس الإمريكي دونالد ترامب يصل بطائرة أبيه إلى جزيرة جرينلاد"

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" تأتي هذه الزيارة بعد دعوة دونالد ترامب عن نية حكومتة ضم جزيرة جرينلاد التي تتيع الدنمارك إلى الولايات المتحدة

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" بحجة أن الولايات المتحدة تحتاج الجزيره لأمنها القومي"🤷🤷 pic.twitter.com/KA9O1GpfqL — Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) January 7, 2025

وأشاد الرئيس المنتخب ترامب، الذي سيتولى منصبه في 20 يناير، على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال بالجزيرة ووعد "بجعل جرينلاند عظيمة مرة أخرى!".

وأضاف: "جرينلاند مكان رائع، وسيستفيد الناس كثيراً إذا أصبحت جزءا من أمتنا". ومضى يقول إن ابنه يزور جرينلاند لرؤية "بعض المناطق والمعالم الأكثر روعة".