العراق يعلن إتمام بناء 400 كيلومتر من جدار خرساني على الحدود السورية

وكالات

أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الثلاثاء، إتمام بناء 400 كيلومتر من الجدار الخرساني على الحدود مع سوريا.

ووفقا لما نقلته وكالة الانباء العراقية "واع" عن الخفاجي: "اتخذت وزارتي الداخلية والدفاع وقيادة العمليات المشتركة وهيئة الحشد الشعبي إجراءات مشددة مكنتنا من تحصين الحدود مع جانب السوري منذ حوالي أكثر من ثلاث سنوات".

وأشار الخفاجي إلى أن "هناك توجه لزيادة القطعات في تلك المنطقة، بالإضافة إلى العمل الكبير الذي تقوم به القوات الأمنية على مدار 24 ساعة من خلال الجهد الاستخباراتية ومتابعة ملاحقة الخلايا النائمة، فضلا عن الضربات الجوية المستمرة".

وأكد الخفاجي، أن استقرار الحدود العراقية السورية كبير جدا من ناحية العراق؛ مشيرا إلى أن السلطات العراقية لا تسمح بأن يكون هناك أي خروقات باتجاه العراق.

وأوضح الخفاجي أنه يتبقى ما يتراوح طوله بين 210 و215 كيلومترا من الجدار المقرر إقامته لمسافة 615 كيلومتر، سيتم إكمالها بحلول منتصف العام الجاري.