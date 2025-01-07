بسبب إسرائيل.. مظاهرات قوية في ليبيا للمطالبة برحيل الدبيبة (فيديو)

القاهرة - مصراوي

أظهر مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مواطنون ليبيون يتظاهرون أمام استراحة رئيس حكومة الوحدة في العاصمة طرابلس عبد الحميد الدبيبة مطالبين برحيله.

وشهدت مدن عدة غرب ليبيا مظاهرات واسعة ضد الدبيبة، رفضًا للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

ياحكومة الفساد أطلع منها هالبلاد

لا لا للتطبيع

مظاهرات من أمام استراحة الدبيبة بمنطقة الشط في العاصمة #طرابلس.

تطالب الدبيبة بالرحيل#ليبيا#المستشار_سامح_المشد@SamehALMashad5 pic.twitter.com/87miFrImH1 — Reham Bedere (@RehamBedere) January 6, 2025

وجاء ذلك في أعقاب تصريحات لوزيرة الخارجية الليبية المُقالة نجلاء المنقوش، خلال لقاء مع منصة "الجزيرة 360"، أمس الإثنين، قالت فيها إن لقاءها بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في أغسطس 2023 بروما، كان بترتيب من حكومة الدبيبة ولم تكن هي طرفًا في التنسيق.

صور|| من تظاهرات انطلقت اليوم في مصراتة ضد الدبيبة وتُطالب برحيله وإسقاط حكومته.



التظاهرات انطلقت في المدينة عقب لقاء المنقوش الذي كشف ترتيب الدبيبة للقاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي.



عناصر تابعة لحكومة الدبيبة طوقت قاعة الشعب بالحواجز لمنع المتظاهرين من التظاهر أمامها. #ليبيا pic.twitter.com/PfkKgxFuFj — Libya Press (@libyapress_2010) January 6, 2025

وجاءت المظاهرات على الرغم من أن المنقوش قالت إن اللقاء جاء بتكليف من الدبيبة لـ"مناقشة قضايا استراتيجية تتعلق بأمن واستقرار البحر المتوسط"، ولم يكن بدافع "تطبيع العلاقات بين ليبيا وإسرائيل".