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بسبب إسرائيل.. مظاهرات قوية في ليبيا للمطالبة برحيل الدبيبة (فيديو)

07:03 م الثلاثاء 07 يناير 2025

عبد الحميد الدبيبة

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القاهرة - مصراوي

أظهر مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مواطنون ليبيون يتظاهرون أمام استراحة رئيس حكومة الوحدة في العاصمة طرابلس عبد الحميد الدبيبة مطالبين برحيله.

وشهدت مدن عدة غرب ليبيا مظاهرات واسعة ضد الدبيبة، رفضًا للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء ذلك في أعقاب تصريحات لوزيرة الخارجية الليبية المُقالة نجلاء المنقوش، خلال لقاء مع منصة "الجزيرة 360"، أمس الإثنين، قالت فيها إن لقاءها بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في أغسطس 2023 بروما، كان بترتيب من حكومة الدبيبة ولم تكن هي طرفًا في التنسيق.

وجاءت المظاهرات على الرغم من أن المنقوش قالت إن اللقاء جاء بتكليف من الدبيبة لـ"مناقشة قضايا استراتيجية تتعلق بأمن واستقرار البحر المتوسط"، ولم يكن بدافع "تطبيع العلاقات بين ليبيا وإسرائيل".

عبد الحميد الدبيبة المطالبة برحيل الدبيبة مظاهرات قوية في ليبيا مظاهرات واسعة ضد الدبيبة
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