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رسميا.. لبنان يقرر تسليم عبدالرحمن يوسف القرضاوي إلى الإمارات

06:26 م الثلاثاء 07 يناير 2025

عبدالرحمن يوسف القرضاوي

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وكالات

أعلنت السلطات اللبنانية رسميا تسليم نجل الداعية الإخواني الراحل يوسف القرضاوي عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى السلطات في الإمارات.

وقال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد المكاري، خلال تلاوته قرارات مجلس الوزراء، إن المجلس اتخذ قرارا بترحيل الموقوف عبدالرحمن القرضاوي إلى الإمارات، بحسب الوكالة اللبنانية للإعلام.

وكان عبدالرحمن القرضاوي كان قد توجه إلى دمشق في زيارة سريعة، حيث شارك في الاحتفال بالثورة السورية، وقدم التهنئة للشعب السوري، ومن هناك بث فيديو من سوريا خلال احتفاله أساء فيه لمصر وعدة دول خليجية.

وخلال عودته عبر لبنان، جرى توقيف عبدالرحمن القرضاوي منذ عدة أيام.

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