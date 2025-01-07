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مصر تعزّي الصين في ضحايا الزلزال المدمر وتؤكد تضامنها معها حكومة وشعبًا

06:19 م الثلاثاء 07 يناير 2025

وزارة الخارجية

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وكالات

قدمت جمهورية مصر العربية في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، تعازيها لجمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة جنوبي غرب البلاد صباح اليوم، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.

وقالت وزارة الخارجية في بيانها: "تعرب جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها لجمهورية الصين الشعبية الصديقة في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة جنوب غرب البلاد صباح اليوم، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين".

وأكدت الخارجية في بيانها، على تضامن مصر الكامل مع جمهورية الصين حكومة وشعبا، في مواجهة الآثار المدمرة لهذا الحادث المروع، معربة مواساتها لأسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل لكافة المصابين.

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