النواب الأمريكي: سنصوت على تشريع لفرض عقوبات ضد الجنائية الدولية

وكالات

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن المجلس سيصوت الأسبوع الجاري على تشريع لفرض عقوبات ضد مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف أن الجنائية الدولية لا تتمتع بأي سلطة قضائية على إسرائيل أو الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنه من غير المقبول أن تصدر المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

وأوضح رئيس مجلس النواب الأمريكي، أن المحكمة الجنائية الدولية تساوي بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي لا تزال تحتجز أسرى أمريكيين.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، قدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، مقترح تشريع لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية لاستهدافها إسرائيل.

وأصدرت الجنائية الدولية في 22 نوفمبر الماضي، مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو و يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.