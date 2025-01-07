الولايات المتحدة: تأكدنا أن الدعم السريع ارتكبت جرائم إبادة جماعية

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة تأكدت أن ميليشيا الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها ارتكبوا جرائم إبادة جماعية بحق الشعب السوداني".

وأضاف بلينكن، أن واشنطن فرضت عقوبات على قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" لدوره في الفظائع الممنهجة المرتكبة ضد الشعب السوداني.

واندلعت الحرب السودانية في أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وميليشيا الدعم السريع، ما تسبب في حدوث أكبر أزمة نزوح وجوع في العالم.