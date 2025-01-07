حماس تدين دعوة قادة الاحتلال لضم أراض عربية وفلسطينية

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، إن "دعوة حسابات صهيونية رسمية، وتصريحات قادة الاحتلال لضم أراض فلسطينية وعربية تشمل الأردن وسوريا ولبنان، تأكيدًا على طبيعته العدوانية وأطماعه التوسعية".

وأضافت الحركة في بيان صحفي لها، أن التصريحات العدائية لقادة الاحتلال تستدعي مواقف قوية من الحكومات العربية والإسلامية، للتصدي لأطماعه ووقف جرائمه.

وأشارت إلى أن ما تداولته حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الإثنين، تزامن مع تصريحات لقادة الاحتلال تُعلِن النية عن تهجير الشعب الفلسطيني وضم أراضٍ فلسطينية وعربية.

وأكدت الحركة في بيانها، أن هذه السياسات العدوانية، والتصريحات العلنيَّة المتكررة، والمتزامنة مع حرب إبادة وتطهير عرقي مستمرة في غزة والضفة؛ تستدعي مواقف وإجراءات قويّة من جامعة الدول العربية، والحكومات العربية والإسلامية، لصدّ هذه الأطماع، وتقديم سبل الدعم والإسناد له في مواجهة مخططات فاشية تستهدف المنطقة برمّتها.

وفي وقتٍ سابق، نشر الحساب التابع لوزارة الخارجية "إسرائيل بالعربية"، أمس الإثنين، عبر منصة "إكس" خريطة وكتب: "هل تعلم أن مملكة إسرائيل كانت قائمة منذ 3000 سنة؟".