العدل الدولية: أيرلندا تقدمت بإعلان تدخل بقضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

وكالات

قالت محكمة العدل الدولية، إن أيرلندا تقدمت بإعلان تدخل بقضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل استنادا للمادة 63 من النظام الأساسي.

وكانت حكومة جنوب أفريقيا قد رفعت في 29 ديسمبر 2023 قضية ضد إسرائيل تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة.

واستندت بريتوريا في دعواها خصوصا على الأدلة بقتل إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين بأعداد كبيرة وتدمير منازلهم وطردهم وتشريدهم، إضافة إلى فرض الحصار على الغذاء والماء والمساعدات الطبية في القطاع، وتدمير المرفقات الصحية الأساسية.