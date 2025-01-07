فرنسا تسجل أول إصابة بسلالة جديدة من "جدري القرود"

باريس- (أ ش أ)

أعلنت وكالة الصحة العامة الفرنسية اليوم الثلاثاء، تسجيل أول حالة للإصابة بسلالة جديدة من مرض "جدري القردة" في البلاد؛ مما رفع إجمالي عدد الحالات في دول الاتحاد الأوروبي إلى ثماني حالات.

وأشارت وزارة الصحة الفرنسية - في بيان اليوم - إلى أن الحالة المصابة وهي إمرأة في منطقة "بريتاني" شمال غرب فرنسا، وتم تشخيص إصابتها بجدري القردة في المركز الطبي الجامعي لمدينة "رين"، وأنها "في حالة جيدة"، بحسب صحيفة "إويست فرانس" المحلية.

وأضافت أن الحالة المصابة لإمرأة لم تسافر إلى وسط إفريقيا؛ وهي منطقة تنتشر فيها سلالات مختلفة من الفيروس منذ عدة أشهر، لكنها تواصلت مع شخصين عائدين مؤخرًا من هذه المنطقة، وجار البحث لمعرفة مصدر الإصابة وتحديد جميع الأشخاص المخالطين لها.

وتم تسجيل حالات بالإصابة بالمرض في كل من: السويد وألمانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة، رغم أنه لم يتم رصد أي تفشي واسع النطاق خارج قارة إفريقيا. ويؤكد المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها أن خطر انتشار المرض بين عموم السكان في أوروبا يبقى منخفضًا.

وظهرت سلالة "جدري القردة" من النوع "Ib" لأول مرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ وهي فرع "فرعي" من السلالة (I)، التي تعد أكثر شدة من سلالة (II)، التي كانت وراء التفشي العالمي في عام 2022.

ويسبب جدري القردة طفحًا جلديًا مؤلمًا مع تقرحات يمكن أن تستمر لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع، بالإضافة إلى أعراض أخرى تشمل الحمى والصداع والأوجاع وآلام الظهر والتعب وتورم الغدد الليمفاوية.

وسُجل أكثر من 50 ألف حالة مشتبه بها وألف حالة وفاة في إفريقيا بسبب الفيروس العام الماضي.