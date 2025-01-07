مسؤول إسرائيلي سابق: الجيش الإسرائيلي يقوم بتطهير عرقي في غزة



وكالات



قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعلون لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، "لا أتراجع عن تصريحاتي السابقة التي قلت فيها إن الجيش الإسرائيلي يقوم بتطهير عرقي وجرائم حرب في غزة".



وأضاف يعلون، اليوم الثلاثاء، يقوم الجيش الإسرائيلي بتدمير منازل الفلسطينيين بحجة القضاء على المقاومة، مشيرًا إلى أن دعوة وزير المالية بتسئيل سموتريتش إلى خفض عدد سكان غزة تعتبر "جريمة حرب".



وأكد أن الحكومة الإسرائيلية مستعدة للتخلي عن الأسر، موضحًا أن عدم زيارة رئيس جهاز الموساد إلى قطر تعني أننا ربما نكون بعيدين جدًا عن التوصل إلى صفقة مع حماس.

وفي وقتٍ سابق، اتهم يعلون إسرائيل بتنفيذ "تطهير عرقي" في شمال قطاع غزة، مضيفًا أن جيش الاحتلال "لم يعد الأكثر أخلاقية في العالم".