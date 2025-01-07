لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مسؤول إسرائيلي سابق: الجيش الإسرائيلي يقوم بتطهير عرقي في غزة

05:00 م الثلاثاء 07 يناير 2025

الجيش الاسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات


قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعلون لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، "لا أتراجع عن تصريحاتي السابقة التي قلت فيها إن الجيش الإسرائيلي يقوم بتطهير عرقي وجرائم حرب في غزة".


وأضاف يعلون، اليوم الثلاثاء، يقوم الجيش الإسرائيلي بتدمير منازل الفلسطينيين بحجة القضاء على المقاومة، مشيرًا إلى أن دعوة وزير المالية بتسئيل سموتريتش إلى خفض عدد سكان غزة تعتبر "جريمة حرب".


وأكد أن الحكومة الإسرائيلية مستعدة للتخلي عن الأسر، موضحًا أن عدم زيارة رئيس جهاز الموساد إلى قطر تعني أننا ربما نكون بعيدين جدًا عن التوصل إلى صفقة مع حماس.

وفي وقتٍ سابق، اتهم يعلون إسرائيل بتنفيذ "تطهير عرقي" في شمال قطاع غزة، مضيفًا أن جيش الاحتلال "لم يعد الأكثر أخلاقية في العالم".

موشيه يعلون الجيش الإسرائيلي الحرب في غزة قطاع غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

المصريون اقترضوا 47.45 مليار تمويلا استهلاكيا في 10 أشهر.. أين صرفوها؟
زيادة الإيجار القديم 15% مارس المقبل.. وإخلاء هذه الوحدات في 2027