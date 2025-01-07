لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

إنذار أحمر بمكة.. سيول جارفة تجتاح مناطق عدة في السعودية (صور- فيديو)

03:50 م الثلاثاء 07 يناير 2025

سيول

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

شهدت المملكة العربية السعودية، أمطار غزيرة تسببت بسيول جارفة وسط توقعات باستمرار سوء الطقس في العديد من المناطق، بينها جدة وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد السعودية، اليوم الثلاثاء، إنذارًا أحمر على منطقة مكة المكرمة، محذرًا من هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وسقوط للبّرد (قطع الثلج الصغيرة)، مع انعدام شبه كامل في مدى الرؤية الأفقية.

1 - Copy

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور ومقاطع فيديو تظهر، غمر السيارات بالمياه وسط جرف بعض السيارات ومحاولات مستمرة من رجال الحماية المدنية لإنقاذ الأفراد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية السعودية، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق عسير، الباحة ومكة المكرمة.

2

بينما نبّهت مديرية الدفاع المدني السعودية، بضرورة توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة مكة المكرمة، وكذلك أنحاء عسير والباحة، مع ضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

ويتوقع بحسب هيئة الأرصاد الجوية استمرار حالة التقلبات الجوية حتى غد الأربعاء، على جميع الأنحاء في المملكة، في الوقت الذي تصل سرعة الرياح محطة مطار الملك عبدالعزيز بجدة إلى 116.68 كم/س.

سيول السعودية أمطار غزيرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس الحكومة اللبنانية يحذر من الاستمرار في خرق تفاهم وقف إطلاق النار

إعلان

إعلان

المصريون اقترضوا 47.45 مليار تمويلا استهلاكيا في 10 أشهر.. أين صرفوها؟
زيادة الإيجار القديم 15% مارس المقبل.. وإخلاء هذه الوحدات في 2027