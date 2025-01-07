إنذار أحمر بمكة.. سيول جارفة تجتاح مناطق عدة في السعودية (صور- فيديو)

وكالات

شهدت المملكة العربية السعودية، أمطار غزيرة تسببت بسيول جارفة وسط توقعات باستمرار سوء الطقس في العديد من المناطق، بينها جدة وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد السعودية، اليوم الثلاثاء، إنذارًا أحمر على منطقة مكة المكرمة، محذرًا من هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وسقوط للبّرد (قطع الثلج الصغيرة)، مع انعدام شبه كامل في مدى الرؤية الأفقية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور ومقاطع فيديو تظهر، غمر السيارات بالمياه وسط جرف بعض السيارات ومحاولات مستمرة من رجال الحماية المدنية لإنقاذ الأفراد.

امطار غزيرة ادت الي حدوث سيول في مكة المكرمة، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور فيها🤔 #جدة_الأن #نهائي_كأس_الخليج pic.twitter.com/4uWVA1eK8i — 🌹SAMY🇪🇬 (@samy95865936288) January 7, 2025

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية السعودية، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق عسير، الباحة ومكة المكرمة.

بينما نبّهت مديرية الدفاع المدني السعودية، بضرورة توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة مكة المكرمة، وكذلك أنحاء عسير والباحة، مع ضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

ويتوقع بحسب هيئة الأرصاد الجوية استمرار حالة التقلبات الجوية حتى غد الأربعاء، على جميع الأنحاء في المملكة، في الوقت الذي تصل سرعة الرياح محطة مطار الملك عبدالعزيز بجدة إلى 116.68 كم/س.