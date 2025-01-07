المرصد السوري: الدور الإيراني في سوريا انتهى لغير رجعة

كتبت- سلمى سمير:

قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، اليوم الثلاثاء، إن التواجد الإيراني في الأراضي السورية انتهى بشكل تام دون رجعة بعد سيطرة الإدارة السورية الجديدة وسقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وفي تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أشار عبد الرحمن، إلى أن انتهاء الوجود الإيراني في سوريا، لم يكن فقط بسبب سقوط نظام بشار الأسد وانهيار قوته، وإنما لفقدانها كل ما تمكنت من بنائه وإنجازه طوال السنوات الماضية أثناء تواجدها في سوريا لدعم نظام الأسد.

وتابع مدير المرصد السوري ومقره لندن، أن هزيمة نظام الأسد كانت مشروطة بانتهاء الوجود الإيراني في سوريا، مؤكدًا أن الدور الإيراني قد انتهى ولن يعود إلى ما كان عليه في السابق، بل لن يكون له أي تأثير مستقبلي في سوريا.