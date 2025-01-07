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اقتحام شقة للرئيس العراقي السابق في سوريا

03:37 م الثلاثاء 07 يناير 2025

وزارة الخارجية العراقية

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وكالات

أفادت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، بأن شقة مملوكة لعائلة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني في العاصمة السورية دمشق قد تعرضت للاقتحام.

وقالت الخارجية العراقية في بيان لها، اليوم، إنها على تواصل مستمر مع السلطات السورية لاستعادة مفاتيح الشقة.

وخلال الأيام الماضية شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا إثر انتشار أنباء تفيد بتعرض شقة طالباني لاقتحام من قِبل قوات سورية.

ومن جانبه، ذكر وكيل وزارة الخارجية العراقية شورش خالد سعيد، في تصريح لشبكة "رووداو" الإعلامية، أن قوات سورية دخلت الشقة وأخذت المفاتيح، معتقدة أن النظام السابق قد منحها لعائلة الرئيس السابق.

وأشار سعيد إلى أنه بعدما تلقت الوزارة البلاغ، قدمت مذكرة رسمية إلى وزارة الخارجية السورية تؤكد أن "الشقة ملك لعائلة طالباني"، والتي قامت بشرائها في عام 1974.

وأوضح أن السفارة العراقية في دمشق على تواصل مستمر مع الحكومة السورية الجديدة لاستعادة مفاتيح الشقة، مشددًا على أن الشقة لم تتعرض لأي عبث أو تخريب، وأن الجهود مستمرة لحل المشكلة بشكل ودي.

ويُشار إلى أن شقة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني تقع في مبنى بحي المزرعة بدمشق، وكانت حتى أواخر السبعينات مسرحًا للعديد من اللقاءات والاجتماعات السياسية التي ترأسها الرئيس الراحل.

وزارة الخارجية العراقية الرئيس العراقي السابق سوريا
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