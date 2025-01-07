الشيباني في عمّان.. والصفدي: نريد علاقات تخدم مصلحة سوريا والأردن

وكالات



أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، احترام خيارات الشعب السوري والوقوف إلى جانبه لإعادة بناء سوريا موحدة.



وقال الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، "نريد علاقات تخدم مصلحة سوريا والأردن ومصلحة المنطقة واستقرارها".



وأضاف أن اللقاء مع الوفد السوري أكد الحرص المشترك بين البلدين على بناء علاقات تعاون صادقة، لافتًا إلى أن أمن سوريا واستقرارها من أمن الأردن واستقراره.



وذكر الصفدي أن الأردن مستعد لتقديم كل ما يستطيع لسوريا، كما ستواجه عمّان تحدي المخدرات في سوريا بالتعاون مع الإدارة الجديدة.



ومن جانبه، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: "نشكر الأردن على استقبال اللاجئين السوريين ونحرص على علاقات مميزة بين البلدين".



وأكد الشيباني أن سوريا حريصة على توطيد العلاقات مع الأردن على جميع الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية.



وأشار إلى أن سوريا تحترم سيادة دول الجوار ولن تتبع سياسة الابتزاز التي كانت سائدة في عهد النظام السابق، مضيفًا: "خلال جولتنا العربية لمسنا تعاطفًا مع الشعب السوري ورغبة في إنشاء شراكات استراتيجية".



ووصل الشيباني إلى الأردن، اليوم الثلاثاء، في أول زيارة رسمية لـ عمّان، وذلك في إطار جولة إقليمية بدأها في السعودية ثم قطر ثم الإمارات، برفقة وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب.